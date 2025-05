Aubrey Plaza zeigt Stärke: Erster Auftritt auf dem roten Teppich nach dem Tod ihres Mannes

Cannes (Frankreich) - Auf den Filmfestspielen in Cannes feierte Aubrey Plaza (40) ihren ersten öffentlichen Auftritt auf einem roten Teppich seit dem Tod ihres Ehemanns, dem US-Regisseurs Jeff Baena (†47).

Alles in Kürze

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich die beiden rund vier Monate vor Baenas Tod getrennt hatten. Gerichtsdokumente zeigen außerdem, dass er seiner Frau am Tag seines Todes noch eine Nachricht schrieb.

Wie die New York Post berichtet, war es ihr erster Auftritt auf einem Event seit fünf Monaten – nach dem tragischen Suizid ihres Mannes im Januar.

Am Freitag präsentierte sie dort ihren neuen Film "Honey, Don't".

Jeff Baena war vor allem für seine Regiearbeiten bei Filmen wie der Horror-Komödie "Life After Beth" (2014) und dem beliebten Comedy-Drama "The Little Hours" (2017) bekannt.

Solltet Ihr von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.