Aus der Hauptstadt nach Sachsen: Das gefällt Chethrin Schulze in Leipzig besser als in Berlin

Leipzig - Das neue Berlin , das bessere Berlin, wie Berlin vor zehn Jahren - der Hype um die Trend-Stadt Leipzig führte auch zu zahlreichen Vergleichen mit der immer hippen Hauptstadt. Da zog es selbst gebürtige Berliner in die sächsische Metropole - wie Reality-TV-Sternchen Chethrin Schulze (30).

Chethrin Schulze (30) ist aus Berlin nach Leipzig gezogen. Besonders zwei Details fallen ihr positiv auf. © Montage: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa; Instagram/chethrin_official

Die Ex-"Love Island"-Kandidatin startete in ihrer aktuellen Instagram-Story eine Fragerunde mit ihren Followern.

Dabei wollte ein User von ihr wissen: "Ziehst du weg aus Berlin? Ist wohl an mir vorbeigegangen", woraufhin die Influencerin erklärte: "Wohne doch jetzt in Leipsch."

Der Umzug war auch Thema einer weiteren Frage: So hakte ein Nutzer nach, wie es der früheren "Promi Big Brother"-Teilnehmerin denn in ihrer neuen Wahl-Heimat gefalle. Die eindeutige Antwort: "Finde es wirklich sehr schön."

Besonders zwei Details scheinen der 30-Jährigen in der Messestadt positiv aufzufallen - offenbar haben es ihr die Einwohner angetan: "Man lernt hier so leicht neue Leute kennen und ich finde die Menschen auch teilweise freundlicher als in Berlin."

Obwohl Deutschlands größte Stadt bei diesem Vergleich etwas zurückstecken muss, vergisst die Neu-Leipzigerin ihre Wurzeln nicht.