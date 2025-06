Aus Pleite nichts gelernt? TV-Auswanderer Steff Jerkel eröffnet diesen neuen Laden

Cala Ratjada (Mallorca) - Jetzt will TV-Auswanderer Steff Jerkel (55) endlich die Kasse klingeln lassen! Kaum hat der Verlobte von Peggy Jerofke (48) die Türen seines "Sharky's" schließen müssen, steht er schon mit der nächsten Businessidee in den Startlöchern.

Alles in Kürze

Im Sommer 2024 musste Steff Jerkel sein "Sharky's" wegen ausbleibender Kundschaft schließen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Steff Jerkel

Dabei ist seine Pleite-Bar noch nicht einmal ein ganzes Jahr geschlossen ...

Trotzdem will der Realitystar schon in den nächsten zwei Wochen seinen neuen Laden eröffnen! Zusammen mit einem Kumpel bringt "Steff" nämlich eine große Rental-Station an den Start.

Heißt im Klartext: Statt Bier und Cocktails setzt der "Goodbye Deutschland"-Star in Zukunft auf die Vermietung von E-Bikes, E-Scooter und "Fat Runner".

Um aus der breiten Masse an Vermietungen herauszustechen, hat der Familienvater einige seiner Fahrzeuge im Retro-Look gehalten.

"Auf der Insel und auch in der Region um Cala Ratjada gibt es zwar viele Verleiher, doch diese Fahrzeuge hat niemand", erklärt er selbstsicher.