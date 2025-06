Mai Thi außer sich: Darum regt sie dieses Kinderspielzeug so auf

In einem Insta-Reel zeigt Mai Thi Nguyen-Kim (37), was sie von diesem Kinderspielzeug hält. © Bild-Montage: Paul Zinken/dpa, Screenshot maithink/Instagram

Auslöser ihres Zorns: ein eigentlich harmloses und irgendwie schick aussehendes Kinderspielzeug.

"Wenn Ihr Euch gerade unter Druck fühlt an der Arbeit, wenn Ihr glaubt, Ihr macht nicht genug ...", beginnt die 37-Jährige ihr Instagram-Reel.

Dann sollte man sich einfach nur dieses Spielzeug zum Vergleich nehmen, meint sie.

Denn, so Mai Thai: "Ihr macht einen besseren Job als die Menschen, die für einen führenden Spielzeughersteller arbeiten und das hier herausgebracht haben."

Anschließend führt sie das Gerät, das wie ein Tablet für Kinder ausschaut, vor. Auf dem "Display" sind die Buchstaben des Alphabets wie Apps säuberlich aufgereiht. Tippt man darauf, sagt eine Stimme den Buchstaben und ein Beispielwort.

So ertönt beim Buchstaben A eben "A" und "Apfel" und bei B "Be" und "Buch". Und bei C? "Ce" und ... nichts. "Die haben kein Wort für C", kann es Mai Thi nicht fassen und es sprudeln gleich diverse Beispiele aus ihr heraus. "Computer, Clown, Couch, Chips, Christbaum meinetwegen ..."

Wer das bloß abgenickt habe, fragt sich die Moderatorin kopfschüttelnd. Immerhin könnten sich jetzt alle sagen, was immer sie machen, sie machen es besser als das hier.