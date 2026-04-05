Sekundenschlaf auf der Autobahn: TV-Star rast bei Tempo 200 in einen Schwertransporter

Köln - Bei " Die Höhle der Löwen " sorgt Ralf Dümmel (59) mit einer echten Horror-Story aus dem Straßenverkehr für Aufsehen. Dass der Investor überhaupt noch lebt, grenzt wohl eher an ein Wunder.

Ralf Dümmel (59) hatte bei einem schweren Autobahn-Unfall gleich mehrere Schutzengel an seiner Seite. © Henning Kaiser/dpa

"Ich bin vor 20 Jahren nachts aus einem Termin gekommen. Sekundenschlaf gehabt, ich bin eingeschlafen. Und dann bin ich bei Tempo 200 auf der Autobahn gegen einen Schwertransporter gefahren", berichtet der 59-Jährige in der VOX-Show.

Das Entsetzen ist seinen "Löwen"-Kollegen förmlich ins Gesicht geschrieben. "Ach du Scheiße!", platzt es zudem auch noch verbal aus Frank Thelen (50) heraus. Im Anschluss erinnert sich Dümmel noch an weitere Details.

Als er aufgewacht sei, habe er eine Mauer vor sich gesehen. "Ich habe wahrscheinlich das Glück gehabt, dass es ein Schwertransporter war. Bei einem Lkw wäre ich wahrscheinlich darunter geraten bei dem Tempo", so der Unternehmer.

Weil sich der Rahmen durch die Wucht des Aufpralls so sehr verzogen hatte, sei es ihm nicht gelungen, das Wrack selbständig zu verlassen. Dümmel stuft seine damalige Lage als "hochdramatisch" ein und betont: "Weder Fenster noch Fahrertür haben sich bewegt."