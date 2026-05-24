Eckart von Hirschhausen ernüchtert nach Treffen mit Papst: "Bin mit großer Hoffnung hierhin"

Berlin - Eckart von Hirschhausen (58) hat im Vatikan den Papst getroffen, um der Frage nachzugehen, welche Rolle die katholische Kirche im Kampf gegen die Klimakrise spielen kann.

Eckart von Hirschhausen (58) setzt sich seit Jahren für den Klimaschutz ein. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der BR-Doku "Hirschhausen will zum Papst – Wer bewahrt die Schöpfung?" reist der Arzt und Moderator bis nach Rom, begleitet Bischöfe, Wissenschaftler und Aktivisten und sucht nach Antworten auf eine der großen Fragen unserer Zeit.

Doch trotz der besonderen Begegnung zieht Hirschhausen am Ende ein eher nüchternes Fazit. Zwar sei die Hoffnung groß gewesen, dass der Papst eine klare Botschaft zur Bewahrung der Schöpfung sende, doch daraus wurde wenig Konkretes.

"Ich bin natürlich auch irgendwie mit großer Hoffnung hierhin gekommen, dass Leo sagt: 'Hey, genau das ist es.' Aber wessen Job ist es eigentlich, die Schöpfung zu bewahren? Es ist auch ein bisschen naiv zu glauben: 'Wir können uns alle zurücklehnen und Leo wird es schon richten.'"

Dabei bringt die Kirche aus Hirschhausens Sicht durchaus das nötige Gewicht mit. In der Doku verweist er auf ihre weltweite Struktur und ihren Einfluss: "Die Kirche hat Gebäude, Geld, Land, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, ein weltweites Netzwerk." Zudem den Glauben von 1,4 Milliarden Katholiken.

Für den 58-Jährigen sind das auf den ersten Blick durchaus starke Voraussetzungen, um gesellschaftlich etwas zu bewegen.