Baby-Bombe geplatzt: Mega-Star und Footballer werden erstmals Eltern!
Thousand Oaks (Kalifornien/USA) - Was für freudige Nachrichten: Pop-Sängerin Hailee Steinfeld (29, "Most Girls") und ihr Ehemann, der NFL-Football-Spieler Josh Allen (29), werden erstmals Eltern!
Dies verkündete die Musikerin in ihrem neusten Newsletter, in dem sie zu Ehren ihres 29. Geburtstags am 11. Dezember über ihre liebsten 29 Momente des vergangenen Jahres berichtete.
Darunter: ihr erstes College-Football-Spiel im US-Bundesstaat Wyoming, FaceTime-Workouts mit ihrem Vater, der am anderen Ende des Landes lebt und endlich folgenden Satz zu hören bekam: "Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie zum ersten Mal Herrn und Frau Allen."
Und wäre all das nicht schon wundervoll genug, ließ sie am Ende dann die (Baby-)Bombe platzen: Sie fügte ein Video an, in dem sie im Schnee posiert. Dabei präsentiert sie der Welt ihren Babybauch, dem Allen einen sanften Kuss aufdrückt.
Das frisch vermählte Ehepaar, das sich erst im Mai dieses Jahres das Ja-Wort gab, strahlte von einem Ohr zum anderen. Steinfeld trug dabei einen Fleece-Pulli, auf dem gleich mehrfach das Wort "Mutter" stand.
Auch auf Instagram teilte sie die Baby-News mit der Welt
Hailee Steinfeld und Josh Allen erstmals 2023 zusammen gesichtet
Zum Ende der Aufnahme halten die beiden Händchen, wendeten der Kamera den Rücken zu, während sich der Fokus auf einen winzigen Schneemann zu ihren Füßen richtete.
Kurz nachdem sie diese fröhlichen News öffentlich gemacht hat, wandte sich Steinfeld mit demselben Video an ihre mehr als 20,8 Millionen Follower auf Instagram. In die Caption packte die 29-Jährige einzig und allein ein rotes Herz-Emoji.
Der Quarterback der Buffalo Bills und die "Pitch Perfect"-Schauspielerin wurden erstmals zusammen im Mai 2023 gesichtet, als sie sich in einem New Yorker Sushi-Restaurant miteinander kuschelten.
Offiziell machten sie ihre Beziehung dann etwa ein Jahr später - im Juli 2024 - auf Instagram.
Titelfoto: Bildmontage: EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP