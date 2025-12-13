Baby-Bombe geplatzt: Mega-Star und Footballer werden erstmals Eltern!

Thousand Oaks (Kalifornien/USA) - Was für freudige Nachrichten: Pop-Sängerin Hailee Steinfeld (29, "Most Girls") und ihr Ehemann, der NFL- Football-Spieler Josh Allen (29) , werden erstmals Eltern!

Hailee Steinfeld (29) könnte aktuell kaum glücklicher sein. © EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dies verkündete die Musikerin in ihrem neusten Newsletter, in dem sie zu Ehren ihres 29. Geburtstags am 11. Dezember über ihre liebsten 29 Momente des vergangenen Jahres berichtete.

Darunter: ihr erstes College-Football-Spiel im US-Bundesstaat Wyoming, FaceTime-Workouts mit ihrem Vater, der am anderen Ende des Landes lebt und endlich folgenden Satz zu hören bekam: "Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie zum ersten Mal Herrn und Frau Allen."

Und wäre all das nicht schon wundervoll genug, ließ sie am Ende dann die (Baby-)Bombe platzen: Sie fügte ein Video an, in dem sie im Schnee posiert. Dabei präsentiert sie der Welt ihren Babybauch, dem Allen einen sanften Kuss aufdrückt.

Das frisch vermählte Ehepaar, das sich erst im Mai dieses Jahres das Ja-Wort gab, strahlte von einem Ohr zum anderen. Steinfeld trug dabei einen Fleece-Pulli, auf dem gleich mehrfach das Wort "Mutter" stand.