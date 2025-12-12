Emma Fernlund schießt nach pikanten TV-Momenten gegen ihre Hater

Elmshorn/Hamburg - Hinter Trash-TV-Sternchen Emma Fernlund (24) liegen bewegte Wochen und Monate: Die Blondine war gleich in mehreren Formaten zu sehen - und sorgte immer wieder für pikante Momente.

Emma Fernlund (24) war in diesem Jahr mehrfach in pikanten Momenten in Trash-TV-Formaten zu sehen - hier mit Tim Kühnel (28) im "Promihof". © RTLZWEI

So fiel zwischen Emma und TV-Kollege Serkan Yavuz (32) im Format "The Power" ein Kuss, ehe die 24-Jährige im "Promihof" mit Co-Kandidat Tim Kühnel (28) die Laken zum Glühen brachte - inklusive eines geplatzten Kondoms.

Zuletzt stand die gebürtige Elmshornerin (Schleswig-Holstein) beim Wiedersehen von "Das große Promi-Büßen" im Mittelpunkt, da sie unmittelbar nach der Show noch im Hotel mit Teilnehmer Diogo Sangre (31) intim geworden sein soll.

Dass Emmas "Aktivitäten" nicht bei allen für Begeisterung sorgen, machte die Norddeutsche am Donnerstag in einem Video auf Instagram deutlich - mit klaren Worten wehrte sie sich gegen ihre Hater.

"Ich sag's, wie's ist: Frauen werden 2025 immer noch für Dinge beschämt, für die Männer gefeiert werden", verdeutlichte Emma. So würden Männer als "Playboy" oder "Macher" betitelt, während Frauen ganz schnell als "Schlampe" abgestempelt würden.