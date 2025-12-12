Emma Fernlund schießt nach pikanten TV-Momenten gegen ihre Hater
Elmshorn/Hamburg - Hinter Trash-TV-Sternchen Emma Fernlund (24) liegen bewegte Wochen und Monate: Die Blondine war gleich in mehreren Formaten zu sehen - und sorgte immer wieder für pikante Momente.
So fiel zwischen Emma und TV-Kollege Serkan Yavuz (32) im Format "The Power" ein Kuss, ehe die 24-Jährige im "Promihof" mit Co-Kandidat Tim Kühnel (28) die Laken zum Glühen brachte - inklusive eines geplatzten Kondoms.
Zuletzt stand die gebürtige Elmshornerin (Schleswig-Holstein) beim Wiedersehen von "Das große Promi-Büßen" im Mittelpunkt, da sie unmittelbar nach der Show noch im Hotel mit Teilnehmer Diogo Sangre (31) intim geworden sein soll.
Dass Emmas "Aktivitäten" nicht bei allen für Begeisterung sorgen, machte die Norddeutsche am Donnerstag in einem Video auf Instagram deutlich - mit klaren Worten wehrte sie sich gegen ihre Hater.
"Ich sag's, wie's ist: Frauen werden 2025 immer noch für Dinge beschämt, für die Männer gefeiert werden", verdeutlichte Emma. So würden Männer als "Playboy" oder "Macher" betitelt, während Frauen ganz schnell als "Schlampe" abgestempelt würden.
Emma Fernlund verurteilt ihre Hater für Sexismus und Doppelmoral
Emma Fernlund stellt klar: "Ich werde nicht klein, leise oder prüde spielen"
Das sei nicht nur ein klarer Fall von Doppelmoral, sondern in erster Linie Sexismus, unterstrich die 24-Jährige. Emma betonte: "Die lautesten Stimmen kommen meistens nicht mal von Männern, sondern von Frauen."
Sie mache bei der ganzen Sache aber nicht mit, bekräftigte die Influencerin: "Ich werde nicht klein, leise oder prüde spielen, nur damit ich in irgendein 200 Jahre altes Frauenbild passe. Ich bin eine Frau, die entscheidet. Die liebt. Die datet. Die Fehler macht. Die wächst. Die lebt."
Wenn ihr Liebesleben jemanden störe, sei das nicht ihr Problem, "sondern ein Spiegel deiner eigenen Unsicherheit", machte das Trash-TV-Sternchen deutlich. Zum Abschluss bilanzierte Emma: "Frauen schulden niemandem Reinheit. Nur sich selbst die Freiheit."
Titelfoto: Fotomontage: RTLZWEI, Instagram/emmashealth_