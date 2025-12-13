Dana Diekmeier bleibt trotz Krebs bei Tochter Delani positiv: "Hoffen, dass das Wunder passiert"

Sandhausen/Hamburg - Der ehemalige Fußball-Profi Dennis Diekmeier (35) und seine Frau Dana (40) haben vor der geplanten neuen Therapie für ihre schwer krebskranke Tochter Delani (14) über ihre Ängste und Wünsche gesprochen.

Ex-Fußballprofi Dennis Diekmeier (35) gemeinsam mit Frau Dana (40, 2.v.r.) und den vier gemeinsamen Kindern. Darunter auch Delani (14, 3.v.r.), die gegen den Krebs kämpft. © Screenshot/Instagram,danadiekmeier

"Im Moment ist Delani unheilbar krank. Und wir hoffen, dass es ihr lange gut geht und es dann irgendwann irgendwas gibt, was man probieren kann, dass sie gesund macht", sagte Dana Diekmeier in einem längeren Interview des Paares mit Moderator Riccardo Basile für die Sky-Reihe "Meine Geschichte".

"Du musst einfach das Beste draus machen und hoffen, dass das Wunder passiert und sie gesund wird." Bei der 14-jährigen Tochter von Dana und Dennis Diekmeier war im Januar ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden.

Dieser wurde zwar operativ entfernt, doch kurz darauf entdeckten die Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln beim ältesten der vier Kinder des Paares. Zwischenzeitlich wurde Delani als Palliativpatientin eingestuft, doch die Eltern fanden neue Ärzte.

Mitte Dezember soll nun die neue sogenannte Imaza-Therapie aus der Nuklearmedizin angewandt werden. Dabei wird ein radioaktives Mittel gespritzt, das von Tumorzellen aufgenommen wird.

Momentan gehe es Delani eigentlich ganz gut, sagte Dennis Diekmeier, der viele Jahre für den Hamburger SV und den SV Sandhausen spielte.