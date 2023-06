Baby von Wolfsburg-Kicker Ridle Baku und "Temptation Island"-Michelle ist da!

Süß! Auf Instagram postete Michelle Hendrich (24) einen Schnappschuss ihrer kleinen Familie. © Instagram/michellexmayx

Wie Michelle am Sonntag in einem Instagram-Post verriet, kam ihr Baby bereits am 5. Mai 2023 auf die Welt. Die Freude bei ihr und ihrem Liebsten ist groß.

"Der schönste Tag unseres Lebens! Du bist unsere ganze Welt, unsere große Liebe, unser Sinn des Lebens", schrieb die frisch gebackene Mama zu einem niedlichen Schnappschuss der Hände der kleinen Familie.

Welches Geschlecht das Baby hat, behalten Michelle und Ridle für sich. Erst zum Jahreswechsel hatten die beiden die Schwangerschaft publik gemacht. "Dieses Jahr wird das beste unseres Lebens", hatte die Blondine damals freudig verkündete.

Michelle Hendrich ist aus TV-Formaten wie der ersten Staffel von "Temptation Island" und "Take Me Out" bekannt. In Leipzig studierte die 24-Jährige Jura, die Messestadt hat sie allerdings bereits verlassen, um zu ihrem Liebsten nach Wolfsburg zu ziehen.

Dort spielt Ridle Baku seit Oktober 2020 für den VfL Wolfsburg. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft wurde der Fußballer 2021 Europameister, wurde im Finale sogar als "Player of the Match" ausgezeichnet. Auch für die A-Nationalmannschaft stand er bereits viermal auf dem Platz, bei der diesjährigen WM gehörte er allerdings nicht zum Kader.