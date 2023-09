"Babylon Berlin"-Wachsfiguren bei Madame Tussauds enthüllt: Meret Becker plaudert aus dem Nähkästchen

Berlin - In " Babylon Berlin " liegt ein Schatten über der Stadt, bei Madame Tussauds strahlten hingegen die schillernden Stars der Kult-Serie im Blitzlichtgewitter: Die Hauptdarsteller Volker Bruch (43), Liv Lisa Fries (32) und Meret Becker (54) gaben sich die Ehre und enthüllten in Fleisch und Blut die detailgetreuen Ebenbilder aus Wachs ihrer Seriencharaktere.

Meret Becker (54) verkörpert in der preisgekrönten Serie "Babylon Berlin" die Rolle der Filmschauspielerin Esther Kasabian, die die Bar "Moka Efti" regelmäßig zum Beben bringt. © Carsten Koall/dpa

TAG24 war bei der Eröffnung des neuen Bereichs am Donnerstag, der verschiedenen Schauplätzen von "Babylon Berlin" wie der Bar "Moka Efti" nachempfunden ist, und mit interaktiven Elementen ausgestattet ist.

"Bis zu 3600 Arbeitsstunden stecken in jeder einzelnen Wachsfigur. Pose und Gesichtsausdruck ihrer Figur durften die Schauspieler im Vorfeld selbst bestimmen", teilte das Unternehmen mit.

Bemerkenswert: Beckers Wachsfigur trage das Originalkleid, das sie sowohl in der Serie als auch im Musikvideo zu "Ein Tag wie Gold" anhatte, so die Berliner Touristikattraktion.

Wir sprachen mit der 54-Jährigen vor Ort. Becker spielt in der Erfolgsserie Esther Kasabian - die Ehefrau des "Armeniers", die lange Zeit eine gefeierte Schauspieldiva war.

Im Interview verriet die frühere "Tatort"-Kommissarin, was sie an der Rolle reize: "Der Facettenreichtum. Sie redet mit jedem Menschen anders, so wie ich mit Ihnen anders rede als mit dem Taxifahrer, und ich rede mit dem Taxifahrer anders als mit meiner Tochter. Bei manchen berlinere ich. Bei manchen rede ich laut, bei anderen leise. Das ist in dieser Rolle auch erlaubt, die darf das."

Auf die Frage, wie viele Esther Kasabian in ihr stecke, antwortete die Schwester von Ben Becker (58): "Da steckt irgendwie Erfahrung drin, die man einbringt. Das sind aber eher Puzzle-Teile. Dann ist ganz viel dem Drehbuch zu entnehmen, der Arbeit mit dem jeweiligen Regisseur."

Weiter führte sie aus: "Beim Schauspiel ist auch ganz wichtig, dass man zuhört, was der Kollege macht, dass man aufeinander reagiert."