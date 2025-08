Geschlechtsverkehr im Freien? Ex-Bachelorette Stella gibt Tipps

München/Frankfurt am Main - Sie war die erste bisexuelle " Bachelorette ": Influencerin Stella Stegmann (27) spricht oft und gerne über intimere zwischenmenschliche Aspekte. Kürzlich wandte sie sich dem Thema "Geschlechtsverkehr im Freien" zu.

Alles in Kürze

Influencerin Stella Stegmann (27) ist auch Reality-Darstellerin: 2023 trat sie in der Netflix-Serie "Too Hot to Handle: Germany" auf, 2024 war sie "Die Bachelorette". © Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Eure craziesten Orte/Abenteuer (Outdoor-GV)" lautete ihre Frage an ihre Instagram-Follower.

Am Donnerstag veröffentlichte die in Frankfurt am Main geborene Münchenerin eine Auswahl der Erwiderungen, die sie von ihren Fans erhalten hatte.

"Ihr habt nicht enttäuscht mit Euren Antworten 😂😂😂", hieß es schriftlich in der Instagram-Story. Dazu wurden mehrere anonymisierte Statements eingeblendet.

Berggipfel

Trampolin

auf dem Riesenrad

Hochsitz im Wald

Die Ex-Bachelorette bekam aber auch eine ernste Ermahnung von einem Fan zugeschickt. Aus diesem Grund wandte sich Stella am Freitag erneut mit einer Story an ihre Instagram-Community.