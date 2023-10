Bachelor-Babe bricht nach Social-Media-Pause in Tränen aus: "Wie krank ist das?"

Hamburg - Die Ex- Bachelor -Kandidatin Samantha Abdul (33) meldete sich am Wochenende unter Tränen bei ihrer Instagram-Community.

Samantha Abdul (33) erreichten nach einer Social-Media-Pause wieder schlechte Nachrichten. © Screenshot/Instagram/samanthaabdul (Bildmontage)

Dabei hatte sie sich am selben Tag und nur wenige Minuten zuvor noch gut gelaunt in ihrer Story gezeigt: Nach getaner Arbeit tänzelte sie im Auto sitzend zur Radiomusik und setzte das Ganze unter die Headline: "Weekend".

Doch zu Hause angekommen sah das Ganze dann schon wieder anders aus: Plötzlich zeigte sich Samantha in Tränen aufgelöst der Handykamera. "K ich heule doch wieder", kommentierte sie dazu. Und weiter: "Wann nimmt dieses Grauen denn endlich ein Ende."

Dazu erklärte sie, dass sie am Freitag noch eine Social-Media-Pause gemacht habe, die ihr offenbar auch ganz gutgetan hatte. Nun habe sie sich aber nach der Arbeit wieder ein paar Videos bei Instagram und Co. angeschaut und könne nicht glauben, was aktuell in der Welt los sei.

"Wie krank ist das? Die Welt ist total grausam und man selber hat so seinen Alltag." Sie selbst könne mit diesem Hin und Her der Emotionen nicht so gut umgehen.

"Ich finde, nichts dazu zu sagen, für mich persönlich auch einfach falsch. Es fühlt sich nicht gut an, es hier auf Social Media zu ignorieren, wenn so viele Menschen gerade leiden", erklärt Samantha weiter, die damit wohl die aktuelle Situation im Gazastreifen meint.