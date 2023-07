Bachelor-Babe Janika Jäcke ist verlobt! Diesen Ring schenkte ihr der DJ

Seither sind die beiden von keinem Promi-Event in der Hansestadt wegzudenken. Restaurant-Eröffnungen, Charity oder Premieren. Gern nehmen sie an dem öffentlichen Leben der Stadt teil.

Seit 2019 seien die beiden ein Paar, so Kai gegenüber Bild. Gefunkt habe es auf der Eröffnung von "Henry Likes Pizza", dem Lokal von dem inzwischen umstrittenen Regisseur Til Schweiger (59).

Allerdings ohne Brilli, wie auf den Verlobungs-Bildern des Paares zu sehen ist. Kai schenkte seiner Braut den dezenten rosé goldenen Square Ring. Für schlappe 2250 Euro, verrät ein Blick in den Tiffany-Onlineshop.

Im gemeinsamen Wohnzimmer im heimischen Hamburg sei der DJ vor Janika auf die Knie gegangen und habe mithilfe eines Rings der Luxus-Marke Tiffany & Co. um ihre Hand angehalten, verriet jetzt die " Bild "-Zeitung.

Seit der Verlobung scheinen jedenfalls ein paar Tage ins Land gegangen zu sein. Im August soll nämlich schon geheiratet werden. Viel Zeit für Planung und Einladungen wäre da bei einem gerade erst geschehehen Kniefall nicht mehr.

Die Location stehe schon fest. Der Schlossgarten Jesteburg. Gefeiert werde in Bahrenfeld mit 120 Gästen.

Nach der Feier ist vor der Familiengründung? Bei Kai und Janika offenbar nicht. Kinder seien derzeit nicht in Planung, so die 34-Jährige. Ob das auch künftig so bleibt?