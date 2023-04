Bachelor-Girl Leyla trifft Trash-Promis auf Mallorca: "Das ist einfach nur Fake"

Die Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar aus Frankfurt machte Urlaub auf Mallorca und berichtete kürzlich auf Instagram von ihrer ersten Ballermann-Erfahrung.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Mallorca - "Es war so abartig" - die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (26) aus Frankfurt am Main berichtete am Sonntag auf Instagram von ihrem Urlaub auf der Ferieninsel Mallorca und ihren ersten Erfahrungen mit dem berühmt-berüchtigten "Ballermann".

Die Integrationshelferin Leyla Lahouar (26) aus Frankfurt am Main wurde als Kandidatin der Shows "Ex on the Beach" (2022) und "Der Bachelor" (2023) zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar Die 158 Zentimeter große Halbtunesierin wandte sich mit mehreren Storys an ihre mehr als 41.000 Follower auf der Foto-Plattform. "So, Ihr Lieben, heute ist unser vorletzter Tag hier auf Mallorca, und ich dachte, ich gebe Euch mal ein Feedback, vor allem bezüglich des 'Ballermanns', weil ich ja echt ein bisschen Angst davor hatte, wie das sein wird" (Formulierung redaktionell angepasst), begann sie ihren Bericht. Zunächst schilderte sie ihren allgemeinen Eindruck von dem Party-Areal in dem Badeort S'Arenal, wobei sich nicht genau angab, ob sie sich nun auf den "Ballermann 6" (offiziell: "Beach Club Six"), den "Bierkönig" oder eines der anderen dortigen Lokale bezog. "Es war an sich schon lustig, also ich habe auch wirklich versucht, das Beste daraus zu machen, aber ich würde jetzt nicht nochmal sagen, ich fliege nach Mallorca und muss zum 'Ballermann' gehen", lautete die eher enttäuschte Einschätzung von Leyla. "Wir haben das einmal einen ganzen Tag gemacht und einmal sind wir abends noch dort hin. Ich persönlich würde das nie wieder machen, dort einen ganzen Tag zu verbringen, das ist einfach viel zu viel", ergänzte die 26-jährige Integrationshelferin, die nach eigenen Worten lieber "an irgendeiner Bar irgendwo am Wasser" chillt. Damit hörte ihr Resümee zu ihrem "Ballermann"-Besuch jedoch nicht auf. Die 26-Jährige kam danach noch auf einen sehr speziellen Aspekt zu sprechen und benutzte dabei das Wort "Ekel".

Leyla Lahouar: "Wer bist Du eigentlich, dass Du Dir rausnimmst, Dich so zu benehmen?"

Vor ihrem Abstecher nach Mallorca genoss Leyla Lahouar (26) einen luxuriösen Urlaub in der Türkei. © Screenshot/Instagram/leylalahouar In einer weiteren Story berichtete Leyla zunächst, dass sie diesen Teil ihres Berichts mehrfach aufnehmen musste. "Weil ich wirklich vor Ekel nicht die richtigen Worte finde", fügte sie erklärend hinzu. Demnach hat sie bei ihren zwei "Ballermann"-Ausflügen mehrere Reality-Sternchen getroffen, sie sprach von Personen, die "so in der Trash-TV-Welt mit drin sind", eine Welt, welcher auch die Halbtunesierin als Ex-Kandidatin der Shows "Der Bachelor" und "Ex on the Beach" angehört. Von einigen ihrer neuen Bekanntschaften sei sie "echt übertrieben positiv überrascht, wie lieb und wie korrekt die sind". "Dann gibt es wieder Leute, und das war die Mehrheit, bei denen ich mir wirklich denke: 'Wer bist Du eigentlich, dass Du Dir rausnimmst, Dich so zu benehmen?' Das ist so ekelhaft, diese Arroganz!", ergänzte die 26-Jährige, natürlich ohne Namen zu nennen.

Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla: "Es war so abartig, das zu sehen"