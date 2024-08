"Bachelor in Paradise"-Paar Tami und Steffen mit traurigen Nachrichten: "Fällt so schwer"

Oldenburg/Mainz - Die Reality-TV-Stars Tami Nehrbass (31) und Steffen Vogeno (29) von "Bachelor in Paradise" haben sich getrennt.

Nach einem nervenaufreibenden Finale verließen Tami Nehrbass (31) und Steffen Vogeno (29) "Bachelor in Paradise" als Paar. © RTL

Das bestätigte Tami jetzt in einer ausführlichen Nachricht an ihre Fans auf ihrem Instagram-Account. "Mir fällt es so unfassbar schwer, diese Worte hier zu verfassen", begann sie ihr emotionales Statement.

Sie sei sehr dankbar dafür, dass sie Steffen bei "Bachelor in Paradise" habe kennenlernen dürfen. Ihnen sei ein traumhafter Anfang geschenkt worden, doch dann sei es eben anders gekommen, als sie es sich gewünscht hätten.

"Die letzten Wochen waren sehr kräftezehrend", so Tami. "Ich musste merken, dass die Liebe alleine nicht ausreicht - auch wenn ich immer anderer Meinung war."

Sie beide hätten sich in ihrer Beziehung selbst verloren und seien einfach nicht mehr glücklich gewesen. Deshalb sei die Entscheidung zur Trennung dann auch einvernehmlich gefallen. Sie seien im Guten auseinandergegangen.

"Jetzt werde ich versuchen, geduldig zu sein", so Tami am Mittwochabend. Und weiter schrieb sie noch: "Ich bin unglaublich gebrochen, dass unsere Geschichte nun ein Ende hat." Weiter wolle sie sich von jetzt an aber nicht mehr zu dem Thema äußern.

Das Statement auf Steffens Instagram-Account fiel am Abend etwas knapper aber ebenso deutlich aus. Denn auch er stellte klar: "Ja, wir haben uns getrennt." Und auch er betonte, dass er keine weiteren Fragen dazu beantworten wolle.