Verwirrung nach "Bachelor in Paradise": Sind Tami und Steffen noch ein Paar?

Tami Nehrbass (30) und Steffen Vogeno (28) vercoupelten sich bei "Bachelor in Paradise". © RTL

Anfang des Jahres machte das auf jeden Fall noch den Anschein: Denn da nahmen sie ihre Fans mit auf eine gemeinsame Ski-Reise und wirkten bei Instagram immer noch total verliebt.

In einer aktuellen Fragerunde in ihrer Story schlug Tami nun aber auf einmal ganz andere Töne an. Auf die Frage, ob sie aktuell glücklich sei, antwortete sie: "Ehrlich gesagt, ich war schon mal glücklicher. Aber auch das ist so im Leben." Schließlich habe sich ihr Alltag seit ihrer Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" um 180 Grad verändert. "Das ist schön! Aber auch oft überfordernd", so die 28-Jährige.

Zu ihrem Beziehungsstatus äußerte sie sich da erst mal noch nicht. Und gleich im nächsten Slide fragte sie ihre Community dann auf einmal nach Tipps für Liebeskummer. Nanu, ist zwischen ihr und Steffen etwa schon wieder alles aus?

Doch wenig später klärte Tami das Missverständnis dann auch schon wieder auf: "Leute, die Tipps gegen Liebeskummer sind nicht für mich!!", betonte sie da. Anschließend erklärte sie noch, weshalb Steffen aktuell nicht so viel auf ihrem Account zu sehen sei.