Bachelor-Paar sitzt fest: "Das Unheil nimmt seinen Lauf"

Hamburg/Frankfurt - Anna Rossow (34) und Ex- Bachelor Dominik Stuckmann (31) sitzen mal wieder am Frankfurter Flughafen fest. Dieses Mal soll es für ein Projekt nach Teneriffa gehen.

Ex-Bachelor-Kandidatin Anna Rossow (34) sitzt sichtlich genervt mit ihrem Partner, Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (31), am Flughafen fest. © Montage: Screenshot Instagram/Anna_Rossow

Sichtlich genervt zeigt sich Ex-Bachelor-Kandidatin Anna Rossow am Samstagmittag in ihrer Instagram-Story.

Grund dafür: die Verspätung ihres Fluges nach Teneriffa.

"Das Unheil nimmt heute einfach weiter seinen Lauf. Unser Flug hat zweieinhalb Stunden Verspätung, weil der Flieger noch nicht da ist?!", schüttelt die Hamburgerin ungläubig den Kopf. "Ich weiß nicht, was mir das Universum gerade damit sagen will, aber irgendwie ist der Wurm drin."

In einer weiteren Sequenz ruft sie ihre Follower dann zum Daumendrücken auf und schreibt: "In einer halben Stunde soll's losgehen." Ihr Partner Dominik Stuckmann scheint etwas gelassener zu sein und die Zeit sinnvoll für Meetings am Telefon zu nutzen.

Dabei hat die Influencerin doch eigentlich frischen Grund zur Freude?