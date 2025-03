"Bachelor"-Star dreimal von geliebtem Hund attackiert: "Kämpfte um mein Leben"

Noch immer unter Schock zeigte Sean Lowe (41) am Montag seine Narben. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/ seanloweksu (2)

Am Montag veröffentlichte Sean Lowe (41) ein Video, in dem er neben seiner Frau Catherine Giudici (38) sitzt und betreten in die Kamera schaut.

Wie der 41-Jährige daraufhin erklärt, hatte er am Donnerstag Freunde zum Grillen zu sich eingeladen. Dabei lief alles perfekt, bis plötzlich der Feueralarm im Haus losging. Der Grund: Der Rauch vom Grill war in die Küche gezogen.

Schnell ging Lowe in das Gebäude und versuchte, den Qualm mit einem Handtuch nach draußen zu wedeln. Eine Bewegung - in Kombination mit dem Schrillen des Alarms -, die etwas in seinem geliebten Hund Moose zu triggern schien.

Zunächst schnappte der Boxer nach dem Tuch. Als Lowe ihn daraufhin jedoch in seine Schranken verwies, biss das Tier in den Fuß seines Herrchens. Ein schockierendes Verhalten, das total untypisch für den sonst so liebevollen Vierbeiner sei, so Lowe.