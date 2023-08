Ballermann-Star packt aus: So viel Kohle verdient Isi Glück

Und trotzdem: In Hinblick auf die Hochsaison sprängen alleine durch Auftritte locker etwa 100.000 Euro pro Monat heraus. "Da wird neben den Steuern noch die Agentur-Provision fällig, mein Tourbetreuer Mike wird davon bezahlt, das Fahrzeug mit dem wir unterwegs sind, Benzin, Flüge, Hotels, Versicherungen – das sind so die Ausgaben", so die 32-Jährige.

"Aktuell bekomme ich 6900 Euro netto plus Reisekosten", posaunte die Ballermann-Sängerin ganz untypisch für eine Deutsche im Interview mit der BILD heraus. Ein Auftritt dauert in der Regel nur 30 bis 35 Minuten.

Etwa 100.000 Euro springen in der Hochsaison durch Auftritte der Ballermann-Sängerin Isi Glück (32) gerne mal herum. © Montage: Screenshot Instagram/isi_glueck

Auch wenn die Hochsaison in der Schlager-Hochburg auf Mallorca bekanntlich eher kurz ist, sollte das kein größeres Problem für die Norddeutsche darstellen.



Neben der Insel ist Glück auch auf Party-Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, Bulgarien, Kroatien und auch der Schweiz eine der gefragtesten Schlagersängerinnen.

Alleine stemmen könnte sie diesen enormen Aufwand niemals alleine, wie sie berichtete. Deshalb immer an ihrer Seite: Tourmanager Mike.

"Mike ist für mich Tourmanager, Techniker rund um meinen Auftritt, Fahrer und Freund in einer Person. Er schaut, wie wir die Auftritte zeitlich schaffen. Er macht echt einen tollen Job." Die Gage bestimmen täte aber Musikproduzent und Schlagerkollege Ikke Hüftgold (46). Gut verhandeln, scheint er zu können.

Aber dieser erarbeitete Ruhm könne auch von einem auf den anderen Tag vorbei sein: "Du kannst heute angesagt sein und morgen will Dich vielleicht keiner mehr sehen. Ich kann hier nicht vorhersagen, was in zehn Jahren sein wird", so die Ballermann-Sängerin.

"Es ist ein Drahtseil-Akt, immer up to date zu sein, im Gespräch zu bleiben, das ist wirklich viel, viel Arbeit."