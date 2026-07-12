Bikini-Video zahlt sich aus: Barbara Schöneberger knackt die Instagram-Million
Berlin - Barbara Schöneberger (52) hat es geschafft: Die Moderatorin hat die magische Marke von einer Million Followern auf Instagram geknackt. Dafür setzte die Entertainerin zuletzt sogar auf eine ungewöhnliche Strategie – mit etwas nackter Haut und prominenter Unterstützung.
Noch vor wenigen Tagen fehlten Schöneberger nur wenige Tausend Fans bis zum großen Ziel. Um die letzten Follower zu gewinnen, ließ sie sich etwas Besonderes einfallen: "Achtung, extrem sexy Content", kündigte sie augenzwinkernd an und präsentierte sich in einem Video im Bikini.
Unterstützung bekam sie dabei von "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (57), der hinter der Kamera stand und die Aktion kommentierte.
Schöneberger erklärte mit gewohntem Humor: "Mir fehlen noch Leute bis zur Million bei Instagram. Und ich dachte, ich mache jetzt eisenhart-sexy Content."
Barbara Schöneberger zeigt vollen Einsatz
In einem weiteren Clip posierte die Moderatorin am Pool und nahm die eigene Aktion mit viel Selbstironie auf die Schippe. Hans Sigl gab ihr dabei sogar kleine Regie-Anweisungen: "Hohlkreuz! Es sieht gut aus in der Kamera."
Klar ist: Der Bikini-Auftritt war vor allem ein humorvoller Spaß – doch das Ziel dahinter war ernst gemeint. Schöneberger wollte ihre Community vergrößern und rief ihre Fans dazu auf, sie beim Erreichen der Millionenmarke zu unterstützen.
Kurz darauf verkündete die Entertainer ihren Instagram-Meilenstein. In einem Video im silbernen Jumpsuit ließ sie die Champagnerkorken knallen und feierte gemeinsam mit ihren Followern den Erfolg.
Titelfoto: Bildmontage: Britta Pedersen/dpa, Screenshot/Instagram/barbara.schoeneberger