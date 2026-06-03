Barbara Schöneberger spricht offen über Beauty-Eingriff

Berlin - Barbara Schöneberger (52) hat ungewöhnlich offen über ihr Aussehen gesprochen und dabei auch einen kleinen Beauty-Eingriff eingeräumt.

Barbara Schöneberger (52) nimmt kein Blatt vor den Mund. © Georg Wendt/dpa

"Ich hab jetzt keine Schönheits-OPs gemacht oder so. Ich habe einmal hier so ein bisschen Mini-Botox reinmachen lassen, aber sonst habe ich nichts gemacht", erklärte Schöneberger in einem auf YouTube veröffentlichten Video, das ihre Anreise zur DKMS-Gala in München zeigt.

Doch nicht nur ihre Stirn beschäftigt sie. Auch ihr Hals ist für Schöneberger ein sensibles Thema. "Ich trinke insgesamt zu wenig. Ich glaube, dass man das an meinem Hals erkennt", sagte sie.

Weiter verriet die 52-Jährige, dass sie regelmäßig vor dem Spiegel überprüfe, wie die Hautpartie straffer wirken könnte. In ihrer Familie gebe es solche Probleme sonst nicht. "Das finde ich ein bisschen gemein", so Schöneberger.

Eine Operation kommt für sie dennoch nicht infrage. "Ich glaube, das mache ich nicht", sagte die Moderatorin. Stattdessen greift sie zu pragmatischeren Mitteln: Gemeinsam mit ihrem Visagisten habe sie ausprobiert, die Haut am Hinterkopf zu straffen und mit Klammern oder Tape zu fixieren.