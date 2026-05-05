Barbara Schöneberger verrät: Das törnt sie bei Männern am meisten ab

Berlin - Barbara Schöneberger (52) ist um keine Antwort verlegen. Ihr Familienleben schützt die schlagfertige Allzweckwaffe im deutschen Unterhaltungsfernsehen allerdings wie einen Schatz. Jetzt gab die Power-Blondine preis, was ihr "größter Abturn bei Männern" sei.

Barbara Schöneberger (52) ist seit 2009 verheiratet. © Georg Wendt/dpa

In einem Video auf YouTube erklärte sie auf eine Fan-Frage, dass ihr im Umgang mit dem männlichen Geschlecht immer wieder ein bestimmtes Verhalten auffalle.

"Es gibt viele Männer, die einfach keine einzige Frage stellen", beklagte die Entertainerin und schob direkt vorweg, dass sie nicht verallgemeinern wollen. Jedoch bemerke sie "oft ein Defizit" und unterstrich: "Ich merke doch ein Muster."

Dann wurde die erfolgreiche Moderatorin deutlicher: "Und wenn man dann mal neben einem Mann sitzt, der einem Fragen stellt, dann denkt man gleich: 'Oh, mein Gott, den will ich heiraten, weil der hat mich jetzt schon zwei Sachen gefragt.'"

Viele Männer würden stattdessen vor allem über sich selbst sprechen, während echtes Interesse am Gegenüber fehle, führte die Sängerin aus.

Obwohl Schöneberger seit Ende der 90er-Jahre im Rampenlicht steht, hält sie ihr Privatleben weitgehend aus dem medialen Fokus.