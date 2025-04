Barbara Schöneberger macht Suff-Beichte: "Habe in Koffer gekotzt"

Moderatorin Barbara Schöneberger (51) schaute in der Vergangenheit zu tief ins Glas - mit Folgen! © Britta Pedersen/dpa

Das verriet die Moderatorin in ihrem Podcast "Frühstück bei Barbara" im Gespräch mit Schauspielerin Christine Neubauer (62).

Demnach habe sie am Vorabend einer Show Prosecco und Ramazzotti gemischt, was sich als fatal herausstellen sollte. "Ich trinke sonst nie Alkohol", beteuerte die Power-Blondine, die für ihre ehrliche Art bekannt ist, doch diese Ausnahme mit Anfang 30 sollte sie bereuen.

"Da muss ich direkt wieder würgen, wenn ich daran denke", setzte die Entertainerin angeekelt an, um dann rauszuhauen: "Ich habe in meinen Koffer gekotzt." So schlecht soll es ihr damals nach dem "Genuss" des Getränkes gegangen sein.

Da sie unter Zeitdruck stand und den wichtigen Termin wahrnehmen musste, konnte sie die Folgen des Malheurs nicht beseitigen: "Ich musste los. Also bin ich mit der Kotze im Koffer nach Berlin gefahren."

Als Schöneberger in der Hauptstadt für den Auftritt ankam, musste sie sich leider eingestehen, dass sie "Blond am Freitag" nicht moderieren konnte. "Ich saß nur noch in der Badewanne und habe geheult", blickte die Sängerin zurück. Sie habe sich "wie eine 15-Jährige" gefühlt, da sie so hilflos gewesen sei.