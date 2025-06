Darum mag Barbara Schöneberger Glimmstängel und wird von Ex-Raucher Klaas verurteilt

Berlin - Barbara Schöneberger (51) hat in ihrem Podcast "mit den Waffeln einer Frau" mit Klaas Heufer-Umlauf (41) über das Rauchen gesprochen und statt Verständnis, heftigen Gegenwind abbekommen.

Klaas Heufer-Umlauf (41) entlockte Moderatorin Barbara Schöneberger (51) ihr Laster. © Mit den Waffeln einer Frau

Die Moderatorin habe mit 50 Jahren angefangen zu rauchen, wie sie im Podcast verriet.

"Bitte?!", fragte Klaas, der das Laster selbst seit 2019 aufgegeben hat. "Du bist aber zu jung dafür. (...) Du bist eine Süchtige, die die Kontrolle über ihr Leben verliert."

Schöneberger lachte. "Allein die Wirkung bei mir ist richtig geil, wenn ich längere Zeit nicht geraucht habe", ruderte die Moderatorin zurück und erklärte, dass ein bis zwei Zigaretten am Abend ihr gar nichts bringen würden. "Es schmeckt ja auch grauenvoll. Ich hasse alles daran."

Dennoch ziehe sich die Berlinerin einmal die Woche auf die Terrasse für ein bisschen Me-Time in die letzten Sonnenstrahlen zurück und träume von einem Leben ohne Familie und Mann in Florida.

"Ich finde es kribbelt so schön manchmal in den Beinen", so Schöneberger, die bei Fragebögen das Kästchen "Raucherin" ankreuze und betonte, dass sie "wirklich das schönste Leben der Welt" habe.