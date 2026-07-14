Überraschende Pause: Barbara Schöneberger "ganz schön lange" weg

Berlin - Gerade erst hat Barbara Schöneberger (52) eine Million Follower auf Instagram erreicht und schon kündigt die Moderatorin eine Auszeit an.

Moderatorin Barbara Schöneberger (52) macht Ferien. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Lange hatte sich Schöneberger ins Zeug gelegt, um ihre Instagram-Community zu vergrößern. Um die Millionen-Marke zu knacken, setzte die Entertainerin zuletzt auf freizügige Videos und bat ihre Fans um Unterstützung.



Nun verabschiedet sie sich jedoch erst mal in die Ferien. Ihren vorerst letzten öffentlichen Auftritt hatte Schöneberger am vergangenen Wochenende bei der "Starnacht am Wörthersee", die sie gemeinsam mit Schauspieler Hans Sigl (57) moderierte.

In einem kurz vor der Show aufgenommenen Instagram-Video meldete sich die 52-Jährige noch einmal bei ihren Fans. Mit Blick auf den See sagte sie: "Da hinten ist der Wörthersee und da stehe ich gleich auf der Bühne. Und wenn ich von der Bühne runtergehe, dann gehe ich in die Ferien, und zwar ganz schön lange."

Auch auf Social Media will sich die Moderatorin in den kommenden Wochen zurückhalten.

"Und weil ich so viel gepostet habe die letzten Tage, wollte ich euch nur sagen, wie man es als professioneller Millioneninfluencer macht, werde ich vielleicht in nächster Zeit nicht so viel machen", erklärte sie mit gewohntem Humor.