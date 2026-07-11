Bikini-Video zahlt sich aus: Barbara Schöneberger knackt die Instagram-Million

Berlin - Barbara Schöneberger (52) hat es geschafft: Die Moderatorin hat die magische Marke von einer Million Followern auf Instagram geknackt. Dafür setzte die Entertainerin zuletzt sogar auf eine ungewöhnliche Strategie – mit etwas nackter Haut und prominenter Unterstützung.

Entertainerin Barbara Schöneberger (52) baut mit humorvollen Aktionen ihre Social-Media-Reichweite aus. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Noch vor wenigen Tagen fehlten Schöneberger nur wenige Tausend Fans bis zum großen Ziel. Um die letzten Follower zu gewinnen, ließ sie sich etwas Besonderes einfallen: "Achtung, extrem sexy Content", kündigte sie augenzwinkernd an und präsentierte sich in einem Video im Bikini.

Unterstützung bekam sie dabei von "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (57), der hinter der Kamera stand und die Aktion kommentierte.

Schöneberger erklärte mit gewohntem Humor: "Mir fehlen noch Leute bis zur Million bei Instagram. Und ich dachte, ich mache jetzt eisenhart-sexy Content."