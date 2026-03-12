Totale Abneigung: Warum Barbara Schöneberger Stefan Raab nicht gemocht hat

Köln - Barbara Schöneberger (52) gibt zu, Stefan Raab (59) in der Vergangenheit nicht besonders sympathisch gefunden zu haben.

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) sind an den beiden nächsten Samstagen mit "Wer weiß wie wann was war?" zu sehen. © Willi Weber/RTL / Raab Entertainment/dpa

"Ich habe früher ja öfter mal Scherze über Barbara gemacht und war eigentlich sicher, dass sie mich absolut nicht mag", sagte Raab in einem Interview mit RTL im Vorlauf zur neuen gemeinsamen Samstagabendshow "Wer weiß wie wann was war?" (am 14. und 21. März bei RTL).

Schöneberger bestätigt das in dem Pressemappen-Interview des Senders: "Das stimmte auch, man hatte bei dir jetzt grundsätzlich nicht das Gefühl, dass du vor Empathie überläufst. Das hat sich über die letzten Jahre aber total geändert." Sie habe sich emotional an Raab "rangerobbt", könne sich inzwischen ein berufliches Leben ohne ihn "quasi nicht mehr vorstellen".

Die neue Show "Wer weiß wie wann was war?" wird als "Show der Generationen" angekündigt.

Drei Generationen treten im Studio in Themengebieten gegeneinander an. Gemeinsam mit jeweils zwei prominenten Paten rätseln sie und stellen ihr Gedächtnis bei Multiple-Choice-Fragen auf die Probe. Mal nostalgisch, mal verblüffend aktuell, wie RTL ankündigt.