Fans in Sorge: "Bauer sucht Frau"-Narumol im Krankenhaus

Seit über zehn Jahren ein Paar: Bauer Josef (63) und Narumol (59). Die gebürtige Thailänderin musste im Krankenhaus behandelt werden. © imago/Horst Galuschka

Narumol, die durch die fünfte Staffel der beliebten TV-Show "Bauer sucht Frau" bekannt wurde, musste nach einem Notarzt-Einsatz in eine Klinik gebracht werden.

Wie Bunte.de berichtet, klagte die 59-Jährige zuvor über Schmerzen in der Brust.

Das sorgt nicht nur ihre Fans, welche den TV-Star vor allem durch ihre gute Laune und witzigen Sprüche liebgewonnen haben, sondern auch ihren Ehemann, Bauer Josef (63).

"Ich dachte, Narumol hätte einen Herzinfarkt", erinnert sich der 63-Jährige in "Woche Heute". Auch andere Symptome sprachen dafür: "Ich hatte unerträgliche Schmerzen: ein Stechen in der Brust und Schmerzen, die in Arm und Rücken ausstrahlten", erklärt Narumol später.

Aus diesem Grund alarmierte Josef, der seit 2010 mit ihr verheiratet ist, umgehend den Notruf, seine Frau wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Dort konnten die Ärzte aber schnell Entwarnung geben: "Ein paar verschobene Rippen" waren Grund für die starken Beschwerden der gebürtigen Thailänderin. Ihr Herz war glücklicherweise nicht betroffen.