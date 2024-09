Beatles-Sohn tritt in Berlin auf und präsentiert Konzertfilm

Dhani Harrison (46) ist der Sohn von Beatles-Gitarrist George Harrison (1943-2001). © Josh Giroux/Oktober Pro/dpa

Für sein Album "Innerstanding" wurde Dhani Harrison in der britischen und amerikanischen Musikpresse gefeiert.

Sein Konzertfilm "Innersoundstage" wurde in London ohne Publikum gefilmt und zeigt die musikalische Vielseitigkeit Harrisons.

Der Film ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Harrison zu sehen und wird ab 1. Oktober als Video-on-Demand veröffentlicht.

Anlässlich der Premiere wird Dhani Harrison drei Konzerte in Europa geben. Bevor er in Paris und London spielt, wird er am 13. Oktober in Berlin im Hole 44 auftreten. "Ich liebe Berlin", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

"Viele von unseren Freunden, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, wohnen dort. Ich bin dort auch schon beim Lollapalooza aufgetreten. Es war abgefahren und das Publikum war einfach unglaublich. Wir hatten alles in allem viel Spaß."