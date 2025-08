Erst roter Teppich, jetzt das! In dieser Show soll Tine Wittler ihr TV-Comeback feiern

Köln - Anfang Juli ist sie nach jahrelanger Medien-Abstinenz plötzlich wieder auf dem roten Teppich aufgetaucht: Tine Wittler (52)! Jetzt soll die langjährige RTL-Ikone ihr TV-Comeback wagen - ausgerechnet in dieser Realityshow.

Alles in Kürze

Demnach soll die einstige Einrichtungsexpertin (Einsatz in 4 Wänden) bereits vor der Kamera stehen, um die vierte Staffel abzudrehen. Zuvor hieß es schon, dass auch Schauspieler Hardy Daniel Krüger (57) mit dabei sein soll.

Die Rede ist von "Die Verräter"! Und genau in dieser preisgekrönten Show soll die 52-Jährige laut BILD im nächsten Jahr ihr Comeback feiern.

Wird statt umdekoriert schon bald ganz bewusst eine künstliche Fassade hochgezogen, um sämtliche Mitstreiter zu täuschen und in die Irre zu führen?

Auf ein Kommentar der Spekulationen oder eine offizielle Bestätigung lässt sich RTL bislang noch nicht ein.

"Spekulationen zum neuen 'Verräter‘'-Cast kommentieren wir nicht", teilte ein Sprecher des TV-Senders mit.

Auch in der neuen Ausgabe von "Die Verräter" kämpfen 16 Promis darum, "Verräter" von "Loyalen" zu unterscheiden und diese zu enttarnen. Einzig die TV-Zuschauer wissen von Beginn an, welche "Verräter" sich unter die Gutgläubigen gemischt haben.

Erst in diesem Sommer krönten sich Motsi Mabuse (44), Charlotte Würdig (47) und Mirja du Mont (49) in der dritten Staffel zu den gefeierten Siegerinnen, sackten am Ende mehr als 44.000 Euro Preisgeld ein.