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Beatrice Egli geht auf große Deutschland-Tour: TAG24 schickt Euch zum Konzert nach Leipzig

Schlagersängerin Beatrice Egli (37) spielt im Oktober ein Konzert ihrer "Tanzen – Lachen – Leben"-Tour in Leipzig. TAG24 verlost Tickets für das Konzert.

Von Tamina Porada

Leipzig - Schlagersängerin Beatrice Egli (37) ist zurück und spielt ab September wieder einige Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. TAG24 schickt Euch zur "Tanzen – Lachen – Leben"-Tournee nach Leipzig und verlost 1x2 Tickets.

Beatrice Egli (37) bringt ihre Fans regelmäßig zum Strahlen.
Beatrice Egli (37) bringt ihre Fans regelmäßig zum Strahlen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit ihrem deutlichen Sieg in der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ist die Schweizerin Beatrice Egli aus der deutschsprachigen Musikwelt nicht mehr wegzudenken.

Regelmäßig füllt sie große Arenen, fährt Erfolge mit ihren Alben und Singles ein und begeistert Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer "Beatrice Egli Show" in der ARD.

Im November erschien ihr neues Album "Hör nie auf damit". Im April erscheint "Hör nie auf damit 2.0" mit weiteren Songs, wie ihre neue Single "Alibi".

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Diese und weitere neue und alte Hits, wie beispielsweise ihre Nummer-1-Single "Mein Herz", werden es sicherlich auf die Setlist der neuen Tour schaffen.

Dazu versprach sie ganz viele Emotionen: "Es ist eine Show, die inspiriert, motiviert und ermutigt, seinen eigenen Weg zu gehen", sagte Egli im TAG24-Interview.

TAG24 verlost Tickets für die "Tanzen – Lachen – Leben"-Tour in Leipzig

Mit ihrer schönen Stimme lässt Beatrice Egli so einige Herzen schmelzen. Gleichzeitig bringt sie mit ihren Gute-Laune-Songs die Menge bei ihren Konzerten zum Tanzen.
Mit ihrer schönen Stimme lässt Beatrice Egli so einige Herzen schmelzen. Gleichzeitig bringt sie mit ihren Gute-Laune-Songs die Menge bei ihren Konzerten zum Tanzen.  © Hendrik Schmidt/dpa

Ihr habt Lust bekommen, die Sängerin live zu sehen und beim Konzert mit dabei zu sein? TAG24 schickt Euch hin!

Wir verloren 1x2 Tickets für die Show von Beatrice Egli am 17. Oktober 2026 in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.

Schreibt dafür eine Mail mit dem Kennwort "Beatrice Egli" an [email protected].

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Einsendeschluss ist am Dienstag, dem 7. April, um 23.59 Uhr. Die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner wird am Mittwoch, dem 8. April, ausgelost und von uns benachrichtigt.

Wenn Euch das Los dieses Mal nicht ausgewählt hat oder Ihr lieber an einem anderen Tag oder in einer anderen Stadt zur "Tanzen – Lachen – Leben"-Tour gehen möchtet, könnt Ihr online Tickets kaufen. Bei Eventim bekommt Ihr sie ab 59,90 Euro.

TAG24 wünscht Euch viel Glück!

Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa; Rolf Vennenbernd/dpa

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