Beatrice Egli geht auf große Deutschland-Tour: TAG24 schickt Euch zum Konzert nach Leipzig

Leipzig - Schlagersängerin Beatrice Egli (37) ist zurück und spielt ab September wieder einige Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. TAG24 schickt Euch zur "Tanzen – Lachen – Leben"-Tournee nach Leipzig und verlost 1x2 Tickets.

Beatrice Egli (37) bringt ihre Fans regelmäßig zum Strahlen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit ihrem deutlichen Sieg in der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ist die Schweizerin Beatrice Egli aus der deutschsprachigen Musikwelt nicht mehr wegzudenken.

Regelmäßig füllt sie große Arenen, fährt Erfolge mit ihren Alben und Singles ein und begeistert Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer "Beatrice Egli Show" in der ARD.

Im November erschien ihr neues Album "Hör nie auf damit". Im April erscheint "Hör nie auf damit 2.0" mit weiteren Songs, wie ihre neue Single "Alibi".

Diese und weitere neue und alte Hits, wie beispielsweise ihre Nummer-1-Single "Mein Herz", werden es sicherlich auf die Setlist der neuen Tour schaffen.

Dazu versprach sie ganz viele Emotionen: "Es ist eine Show, die inspiriert, motiviert und ermutigt, seinen eigenen Weg zu gehen", sagte Egli im TAG24-Interview.