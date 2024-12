Sexy Grüße zu Weihnachten: Beatrice Egli präsentiert sich als "Geschenk"

Schweiz - Fans von Beatrice Egli (36) durften sich an Weihnachten über ein sexy Outfit ihres Idols freuen.

Beatrice Egli (36) hat ihre Fans zu Weihnachten mit einem besonderen Outfit überrascht. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten", schrieb die Schlagerikone vor wenigen Stunden in einem Instagram-Post. Mit einem weinroten Dress und einem verführerischen Ausschnitt begrüßte Beatrice Egli ihre Fans am späten Weihnachtsmorgen.

Hingucker war in jedem Fall die ebenfalls dunkelrote Schleife, die vorn ihre Körpermitte betonte und sie wie ein weihnachtliches Geschenk aussehen ließ.

Auch an Heiligabend postete die sympathische Schweizerin zwei Schnappschüsse von sich - wieder mit Kleid und XXL-Schleife, die diesmal ihren Rücken zierte. Auf einem anderen Bild posierte Egli in einer roten Robe aus Satin und knabberte nebenbei an einer süßen Zuckerstange.

Zudem verriet die 36-Jährige, dass es bei ihrer Familie an Weihnachten Raclette zu essen gäbe. "Darauf freue ich mich schon sehr", gestand die hübsche Blondine.