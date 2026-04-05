Nach Fremdgeh-Skandal und geplatzter Verlobung: Sängerin nimmt Fußballer-Freund zurück
Kalifornien (USA) - Mit dem Sommersong "Shower" (2014) hat sich Sängerin Becky G damals in die Herzen vieler junger Menschen gesungen. Auch heute ist die 29-Jährige beruflich immer noch erfolgreich. Ihr Privatleben hingegen war in der Vergangenheit von vielen Tiefen geprägt. Im Podcast "Call her Daddy" erzählt sie vom Liebeswirrwarr mit dem US-Fußballer Sebastian Lletget (33) und macht ein überraschendes Geständnis.
Sechs Jahre lang war das Paar liiert, als der Mittelfeldspieler ihr im Dezember 2022 die Frage aller Fragen stellte. Alles schien perfekt, bis drei Monate später die heile Welt zu bröckeln begann.
Um Lletget wurden bittere Fremdgeh-Gerüchte laut, zu denen er sich im März 2023 auch auf Instagram äußerte: "In den letzten Wochen hat ein zehnminütiger Moment der Unachtsamkeit, den ich zutiefst bereue, zu einem Erpressungsversuch geführt. Da diese Person nicht bekommen hat, was sie wollte, ist daraus nun ein öffentliches Spektakel in den sozialen Medien geworden, das mehr Lügen als Wahrheit enthält."
Nach dem öffentlich gestandenen Seitensprung fasste Becky G, die mit bürgerlichem Namen Rebbeca Marie Gomez heißt, einen folgenschweren Entschluss: "Ich habe meinen Ring abgenommen und meine Verlobung aufgelöst."
Becky G hat ihrem Partner verziehen
Entgegen der gesellschaftlichen Erwartungen habe sich die "Power Rangers"-Darstellerin zunächst zurückgezogen und sich nicht weiter zu dem Thema geäußert. Acht Monate lang war das Paar getrennt. Inzwischen haben die beiden wieder zueinander gefunden.
Viele Fans können die Entscheidung, trotz Vertrauensbruch wieder zum Ex zurückzukehren, nicht verstehen. "Dieses Bild, das auf mich projiziert wurde, dass ich keine selbstbewusste Frau sei, dass ich ein Widerspruch zu dem sei, worüber ich singe. Nein, diese Gefühle, über die ich singe, sind echt. Es gibt so viel mehr Nuancen bei Emotionen. Es ist, als würdest du mich in eine Schublade stecken, und alles, woran ich je gearbeitet habe, keine Rolle mehr spielen", so Becky G.
Den "Ausrutscher" von vor knapp drei Jahren habe die Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln ihrem Partner verziehen: "Ich glaube, man kann das nicht einfach nur der Person anlasten, die fremdgegangen ist. Man muss auch selbst die Verantwortung übernehmen: Ich werde dir das nicht vorhalten, sondern beschließe, nach vorne zu schauen."
Titelfoto: Bildmontage: Evan Agostini/Invision/AP/dpa, LM Otero/AP/dpa