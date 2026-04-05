Nach Fremdgeh-Skandal und geplatzter Verlobung: Sängerin nimmt Fußballer-Freund zurück

2023 wird öffentlich, dass US-Fußballer Sebastian Lletget seiner Freundin Becky G fremdgegangen war. Trotz Verlobungs-Aus fanden die beiden wieder zusammen.

Von Karolin Wiltgrupp

Kalifornien (USA) - Mit dem Sommersong "Shower" (2014) hat sich Sängerin Becky G damals in die Herzen vieler junger Menschen gesungen. Auch heute ist die 29-Jährige beruflich immer noch erfolgreich. Ihr Privatleben hingegen war in der Vergangenheit von vielen Tiefen geprägt. Im Podcast "Call her Daddy" erzählt sie vom Liebeswirrwarr mit dem US-Fußballer Sebastian Lletget (33) und macht ein überraschendes Geständnis.

Becky G (29) hat im "Call her Daddy"-Podcast viel über ihr Privatleben gesprochen. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa Sechs Jahre lang war das Paar liiert, als der Mittelfeldspieler ihr im Dezember 2022 die Frage aller Fragen stellte. Alles schien perfekt, bis drei Monate später die heile Welt zu bröckeln begann. Um Lletget wurden bittere Fremdgeh-Gerüchte laut, zu denen er sich im März 2023 auch auf Instagram äußerte: "In den letzten Wochen hat ein zehnminütiger Moment der Unachtsamkeit, den ich zutiefst bereue, zu einem Erpressungsversuch geführt. Da diese Person nicht bekommen hat, was sie wollte, ist daraus nun ein öffentliches Spektakel in den sozialen Medien geworden, das mehr Lügen als Wahrheit enthält." Nach dem öffentlich gestandenen Seitensprung fasste Becky G, die mit bürgerlichem Namen Rebbeca Marie Gomez heißt, einen folgenschweren Entschluss: "Ich habe meinen Ring abgenommen und meine Verlobung aufgelöst."

Becky G hat ihrem Partner verziehen