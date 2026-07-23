Bekannt aus Kultfilm mit Uschi Glas: Schauspieler Werner Enke ist tot

München - Der Schauspieler Werner Enke - bekannt aus dem Film "Zur Sache, Schätzchen" mit Uschi Glas (82) - ist im Alter von 85 Jahren in München gestorben.

Werner Enke ist mit 85 Jahren gestorben. © Handout / Berlin/Werner Enke/May Spils/dpa

Das bestätigte ein langjähriger Freund unter Berufung auf Enkes Lebensgefährtin May Spils (84) der Deutschen Presse-Agentur. Enke sei bereits am 20. Juli nach schwerer Krankheit gestorben, sagte Oliver Fries.

Der 1941 in Berlin geborene und in Göttingen aufgewachsene Enke war nicht nur Schauspieler, sondern schrieb auch selbst Theaterstücke, führte Regie und malte. Seine größten Film-Erfolge waren "Zur Sache, Schätzchen" (1968) und "Nicht fummeln, Liebling" (1970), bei denen er Autor und Hauptdarsteller war und seine langjährige Lebensgefährtin May Spils Regie führte.

Uschi Glas und Enke hatten damals nicht mit dem Erfolg von "Zur Sache, Schätzchen" gerechnet. Eine "Walze des Vergnügens" sei bei der Premiere in München "durch den Kinosaal gerollt", sagte die Schauspielerin einmal.

Enke sei sogar leicht verärgert gewesen, weil man durch das viele Gelächter seine Pointen nicht mehr verstehen konnte. Der Film lief danach zwei Jahre lang in den deutschen Kinos.