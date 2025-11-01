Bekannt aus "Nikita" und "James Bond": Tchéky Karyo (†72) ist tot

Paris (Frankreich) - Traurige Nachrichten aus der Filmwelt : Der türkisch-französische Schauspieler Tchéky Karyo ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Tchéky Karyo starb infolge einer Krebserkrankung. © Joel Saget/AFP/dpa

Wie seine Agentin Elisabeth Tanner der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb der Darsteller am Freitag infolge einer schweren Krebserkrankung.

Karyo war unter anderem für seine Rolle im Action-Thriller "Nikita" von Luc Besson aus dem Jahr 1990 bekannt.

In der Türkei geboren und in Paris aufgewachsen, begann Karyo das Schauspiel am Theater, bevor er sich im französischen Kino der 1980er Jahre einen Namen machte.