Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer: Das macht das Mallorca-Leben mit seiner Ehe

Hamburg/Mallorca - Seit 2024 lebt Jan Hofer (75) gemeinsam mit seiner Frau Phong Lan (48) und ihrem Sohn Henry (10) auf Mallorca. Für den Ex-" Tagesschau "-Sprecher sei die Insel bereits in jüngeren Jahren ein Fluchtort raus aus dem Alltag gewesen. Ob sich sein dauerhafter Wohnortwechsel auf die Baleareninsel auch auf das Ehe-Leben ausgewirkt hat?

Jan Hofer (75) und seine Frau Phong Lan (48) sind seit 2014 ein Paar. (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa

Im Gegensatz zu Hofer lebt Phong Lan bereits seit 2021 mit Henry auf Mallorca. So war Hofer dort zunächst immer wieder zu Besuch bei seiner Familie. Doch obwohl das Paar durch das Zusammenziehen nun viel mehr Zeit zusammen verbringt, sollen die beiden keine neuen Macken aneinander entdeckt haben.

"Wir haben uns noch nie gestritten", verrät Hofer im Gespräch mit Gala. Was seine Ehefrau dazu sagt? "Das ist gut. Wir sind beide sehr harmoniebedürftig", erklärt sie im Interview. "Und wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, diskutieren wir die aus. Aber wir haben den gleichen Geschmack, auch was die Einrichtung betrifft", versichert der Moderator weiter.

Eine Gemeinsamkeit, welche die beiden verbindet: "Wir haben einfach immer Gesprächsstoff. Es ist nie so, dass wir uns anschweigen, es sei denn, wir möchten es. Dann ist es auch gut. Manchmal gucken wir nebeneinander einträchtig aufs Meer und sagen uns, wie schön das Leben ist", beschreibt Phong Lan.

Dennoch sei es für die 48-Jährige zunächst ungewohnt gewesen, ihren Mann nun häufiger zu sehen. Und auch Hofer verbringe hin und wieder noch gerne Zeit alleine. Doch vor allem im Umgang mit ihrem Sohn sei der Moderator jetzt eine große Unterstützung.

"Vorher habe ich mich alleinerziehend gefühlt, und jetzt ist es schön zu sagen: 'Du Schatz, holst du den Kleinen von der Schule ab, ich habe noch einen Termin'", gesteht Phong Lan. In Sachen Erziehung ticken die beiden nach eigenen Angaben sehr unterschiedlich.