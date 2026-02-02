 620

Netflix-Star Gerardo Taracena im Alter von 55 Jahren verstorben

Mit 55 Jahren verstarb der "Narcos"-Schauspieler Gerardo Taracena.

Von Clara Weinert

Mexiko - Der mexikanische Schauspieler Gerardo Taracena ist im Alter von 55 Jahren plötzlich verstorben.

Gerardo Taracena verstarb am Freitag im Alter von 55 Jahren.  © IMAGO / Future Image

Sein Tod wurde am Samstag von der mexikanischen Schauspielergewerkschaft bestätigt, wie Mirror berichtet.

In einem Tribut auf Facebook würdigte die mexikanische Filmakademie seine Arbeit: "Seine Leistungen und sein unvergessliches Gesicht werden in der Erinnerung unseres Kinos weiterleben."

Taracena wurde 2006 international bekannt, als er den Antagonisten "Middle Eye" in Mel Gibsons historischem Drama Apocalypto verkörperte.

Auch in Netflix-Produktionen flimmerte er über die Bildschirme. In der beliebten Serie "Narcos: Mexico" spielte er den Drogenbaron Pablo Acosta, der Teil des Kartell Guadalajara war.

In der Netflix-Serie "Narcos: Mexico" spielte Taracena den Drogenboss Pablo Acosta.
In der Netflix-Serie "Narcos: Mexico" spielte Taracena den Drogenboss Pablo Acosta.  © Netflix

In seiner Karriere stand Taracena in über 50 Produktionen vor der Kamera, darunter für Filme des mexikanischen Kinos, Hollywood-Produktionen und spanische Dramen.

