Netflix-Star Gerardo Taracena im Alter von 55 Jahren verstorben

Mexiko - Der mexikanische Schauspieler Gerardo Taracena ist im Alter von 55 Jahren plötzlich verstorben.

Gerardo Taracena verstarb am Freitag im Alter von 55 Jahren. © IMAGO / Future Image

Sein Tod wurde am Samstag von der mexikanischen Schauspielergewerkschaft bestätigt, wie Mirror berichtet.

In einem Tribut auf Facebook würdigte die mexikanische Filmakademie seine Arbeit: "Seine Leistungen und sein unvergessliches Gesicht werden in der Erinnerung unseres Kinos weiterleben."

Taracena wurde 2006 international bekannt, als er den Antagonisten "Middle Eye" in Mel Gibsons historischem Drama Apocalypto verkörperte.

Auch in Netflix-Produktionen flimmerte er über die Bildschirme. In der beliebten Serie "Narcos: Mexico" spielte er den Drogenbaron Pablo Acosta, der Teil des Kartell Guadalajara war.