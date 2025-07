Bekannt aus "Praxis Bülowbogen": Schauspielerin Anita Kupsch (†85) gestorben

An der Seite von Günter Pfitzmann (†79) spielte sich Kupsch in der ARD-Vorabendserie "Praxis Bülowbogen" in die Herzen der Zuschauer. Dort war sie von 1987 bis 1996 in der Rolle der Arzthelferin Gabi Köhler zu sehen.

Mehr in Kürze bei TAG24.