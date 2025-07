Sängerin schockt mit offenem Geständnis: Sie weiß nicht mehr, wie viele Abtreibungen sie hatte

USA - Abtreibungen sind ein sehr sensibles Thema. Viele Frauen ringen lange mit sich, bevor sie so eine Entscheidung treffen - doch Lily Allen (40) anscheinend nicht. Denn sie gab an, sie könne sich nicht mehr erinnern, wie viele Schwangerschaftsabbrüche sie bereits hinter sich hat.

Lily Allen (40) hatte ungefähr "vier oder fünf" Abtreibungen hinter sich. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einer neuen Folge des Podcasts "Miss Me?" verriet die "Hard out Here"-Interpretin, dass sie "ständig schwanger" wurde.



"Abtreibungen - ich hatte ein paar, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, wie viele. Ich glaube, vielleicht vier oder fünf", so Allen.

Ihre Co-Moderatorin Miquita Oliver (41) ergänzte, sie habe ebenfalls "ungefähr fünf" gehabt.

Die 40-Jährige erinnerte sich zudem an eine besondere Situation: Vor vielen Jahren sei sie erneut ungeplant schwanger geworden - ihr damaliger Partner habe ihr daraufhin die Abtreibung bezahlt. Für sie sei das in dem Moment "total romantisch" gewesen.

Heute sieht sie das anders: "Ich finde das weder romantisch noch großzügig", erklärte sie. Der Mann habe sich nach dem Eingriff auch nie wieder bei ihr gemeldet.