Bekannt aus "The Wire": Schauspiel-Star James Ransone ist tot

James Ransone (†46) vor der Premiere von "The Sun of No One" beim Sundance Film Festival im Jahr 2011. © George Frey/EPA/dpa

Der aus der Dramaserie "The Wire" bekannte Schauspieler sei im Alter von 46 Jahren gestorben, berichteten unter anderem TMZ und USA Today.

Auf der Webseite der örtlichen Gerichtsmediziner war ein entsprechender Eintrag zum Tod von Ransone zu finden. Demnach starb er am vergangenen Freitag.

TMZ berichtete unter Berufung auf die Polizei von LA, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe.