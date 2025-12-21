2.298
Bekannt aus "The Wire": Schauspiel-Star James Ransone ist tot
Von Khang Mischke
Los Angeles (USA) - Hollywood-Schauspieler James Ransone (†46) ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot.
Der aus der Dramaserie "The Wire" bekannte Schauspieler sei im Alter von 46 Jahren gestorben, berichteten unter anderem TMZ und USA Today.
Auf der Webseite der örtlichen Gerichtsmediziner war ein entsprechender Eintrag zum Tod von Ransone zu finden. Demnach starb er am vergangenen Freitag.
TMZ berichtete unter Berufung auf die Polizei von LA, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe.
Ransone war für seine Rolle als Chester "Ziggy" Sobotka in der Erfolgsserie "The Wire" bekannt geworden.
Ransone spielte darüber hinaus auch in "ES Kapitel 2" und in dem Thriller "Poker Face" mit.
