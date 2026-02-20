Während schwerem Kampf mit ALS: Mit dieser Geste half Johnny Depp seinem Freund Eric Dane
USA - Am Donnerstag ist "Grey’s Anatomy"-Star Eric Dane im Alter von nur 53 Jahren verstorben. In den Monaten zuvor hatte er mit der ALS-Erkrankung zu kämpfen - Schauspielkollege Johnny Depp (62) half ihm in dieser schwierigen Zeit.
Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, habe der "Fluch der Karibik"-Star ihm angeboten, in einem seiner Häuser in der US-Stadt Los Angeles zu wohnen.
"Er hat quasi mietfrei in einem der Häuser gelebt, die Johnny besitzt. Er sagte Eric, er solle zahlen, was er könne - oder eben auch nicht. (...) Eric hatte eine Sorge weniger", so die Quelle.
Er fügte hinzu: "Johnny wollte tun, was er konnte, um die finanzielle Belastung zu lindern." Die beiden Männer hatten sich vor einigen Jahren durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt.
Der 53-Jährige kämpfte mit ALS, eine Diagnose, die er rund zehn Monate vor seinem Tod öffentlich gemacht hatte. Die Krankheit ist eine Erkrankung des Nervensystems, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft.
Mit der Zeit kann es dadurch zu Muskelschwäche, Lähmungen und Atemschwäche kommen. Eine Heilung gibt es bislang nicht.
Weitere Prominente litten unter ALS
Seit der Veröffentlichung seiner Diagnose setzte er sich immer wieder für Aufklärung und Forschung ein. Im Sommer des vergangenen Jahres verlor er die Funktion seines rechten Arms.
"Meine linke Seite funktioniert, meine rechte Seite hat komplett aufgehört, zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, vielleicht noch ein paar Monate, und ich werde auch meine linke Hand nicht mehr benutzen können. Das ist ernüchternd", sagte Dane damals in einem Interview.
Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht seines Todes am Donnerstag in einem Statement: "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist. Er verbrachte seine letzten Tage im Kreis enger Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die das Zentrum seines Lebens waren."
Der Schauspieler war jedoch nicht der einzige Prominente mit ALS. Auch Sängerin Roberta Flack (†88) und der Wissenschaftler Stephen Hawking (†76) litten an der Nervenkrankheit.
