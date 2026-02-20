Während schwerem Kampf mit ALS: Mit dieser Geste half Johnny Depp seinem Freund Eric Dane

USA - Am Donnerstag ist "Grey’s Anatomy"-Star Eric Dane im Alter von nur 53 Jahren verstorben . In den Monaten zuvor hatte er mit der ALS-Erkrankung zu kämpfen - Schauspielkollege Johnny Depp (62) half ihm in dieser schwierigen Zeit.

Johnny Depp (62) bot seinem Freund Eric Dane an, in seinem Haus mietfrei zu wohnen. © - / FACTSTORY FOR THE RED SEA INTERNATIONAL FESTIVAL (RSFF) / AFP

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, habe der "Fluch der Karibik"-Star ihm angeboten, in einem seiner Häuser in der US-Stadt Los Angeles zu wohnen.

"Er hat quasi mietfrei in einem der Häuser gelebt, die Johnny besitzt. Er sagte Eric, er solle zahlen, was er könne - oder eben auch nicht. (...) Eric hatte eine Sorge weniger", so die Quelle.

Er fügte hinzu: "Johnny wollte tun, was er konnte, um die finanzielle Belastung zu lindern." Die beiden Männer hatten sich vor einigen Jahren durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt.

Der 53-Jährige kämpfte mit ALS, eine Diagnose, die er rund zehn Monate vor seinem Tod öffentlich gemacht hatte. Die Krankheit ist eine Erkrankung des Nervensystems, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft.

Mit der Zeit kann es dadurch zu Muskelschwäche, Lähmungen und Atemschwäche kommen. Eine Heilung gibt es bislang nicht.