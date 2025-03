Mit nur 43 Jahren: Schauspielerin an seltener Krebsart gestorben

Paris - Die belgische Schauspielerin Émilie Dequenne , bekannt aus ihrer Rolle in Rosetta, ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben!

Émilie Dequenne (†43) machte ihre seltene Nebennierenkrebserkrankung im Oktober 2023 öffentlich. © Instagram/Screenshot/emiliedequenne

Wie das belgische Nachrichtenmagazin "Knack" berichtet, ist die Schauspielerin am Sonntagabend in einem Krankenhaus in Paris gestorben. Dies bestätigte ihre Agentin Danielle Gain der Nachrichtenagentur AFP.

Im Oktober 2023 machte die 43-Jährige ihre schwere Erkrankung öffentlich: ein seltener Nebennierenkrebs. Nun hat sie den Kampf gegen die tückische Krankheit verloren.

Schon als junge Frau stand Émilie vor der Kamera und gewann 1999 mit ihrer ersten Kinorolle in "Rosetta" die Goldene Palme als beste Hauptdarstellerin.