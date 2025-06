Bereits zum dritten Mal: Kiez-Legende überrascht mit großer Ankündigung

Hamburg - Jetzt ist es offiziell! Daniel "Kellerkind" Schmidt (41) hat auf Instagram die Bombe platzen lassen: Der Betreiber der Hamburger Kiez-Bar "Elbschlosskeller" veröffentlicht sein drittes Buch "Löwengrube" – und das schon am 1. Oktober.

Daniel "Kellerkind" Schmidt (41) veröffentlicht bereits zum dritten Mal ein Buch. © Bildmontage: Christian Charisius/dpa (Archivbild), Screenshot danielkellerkind/Instagram

In einem emotionalen Post schreibt der Ex-"Kampf der Realitystars"-Teilnehmer:

"Ich bin richtig stolz und freue mich, meine persönlichen Lebensgeschichten sowie mein Glaubensbekenntnis mit euch teilen zu dürfen", so die Kiez-Legende.

Viel zu erzählen hat der 41-Jährige wohl alle Mal. Geboren 1984 in Hamburg, ist er der Sohn des legendären Kiez-Wirts Lothar Schmidt. Daniel wuchs sozusagen im Elbschlosskeller auf und übernahm vor circa 14 Jahren das Kult-Lokal seines Vaters. Die Kneipe war demnach seit 70 Jahren und 365 Tage im Jahr nonstop geöffnet - bis Corona kam.

Während der Pandemie wandelte Daniel sein Lokal zur Suppenküche um, gründete den Verein "Wer, wenn nicht wir-Hamburg", versorgte Menschen mit warmem Essen und wurde dafür vom Roten Kreuz ausgezeichnet.

Neben dem Elbschlosskeller betreibt der 41-Jährige auch noch weitere Lokalitäten in Hamburg. Als Tour-Guide bietet er außerdem authentische Kiezführungen auf St. Pauli an, bei denen er mit Herz und Ehrlichkeit über das Viertel und seine Geschichte spricht.