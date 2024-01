Bestattung im All für Stars aus "Star Trek"!

Cape Canaveral - Die sterblichen Überreste einiger Schauspieler der kultigen TV-Serie "Star Trek" werden an Bord einer Rakete ins All geschossen.

Für einige verstorbene Crew-Mitgleider des Raumschiffs "Enterprise" geht es an Bord einer echten Rakete ins All, darunter James Doolan (1.v.l.), DeForest Kelley (2.v.l) und Nichelle Nichols (1.v.r). (Archivbild) © Bob Galbraith/AP/dpa

Wenn am 8. Januar die Rakete des Raumfahrtunternehmens "Celestis" in Cape Canaveral abhebt, befinden sich auch Lieutenant Uhura, Dr. Leonard McCoy und Scotty mit an Bord, wie das "ZDF" am Dienstag berichtete.

Unter bürgerlichem Namen besser bekannt als Nichelle Nichols (†89), DeForest Kelley (†79) und James Doohan (†85). Auch der Erfinder des Serienhits Gene Roddenberry (†70) und seine Frau Majel Barrett Roddenberry (†76) brechen zu den Sternen auf.

Das auf Weltraum-Bestattungen spezialisierte Unternehmen schickt die Asche der legendären SciFi-Darsteller dabei in kleinen Kapseln ins All, die gut 300 Kilometer von der Erde entfernt ihre letzte Ruhe finden sollen.

Zum Geburtstag von Lieutenant-Uhura-Darstellerin Nichelle Nichols teilte "Celestis" Ende Dezember auf "X" mit, dass es eine Ehre sei, die Mitglieder der Star-Trek-Familie an Bord zu haben.