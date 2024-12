Betreiber flüchten nach Polen: Aus für Andreas Ellermanns neues Café

Hamburg - Bittere Enttäuschung für Millionär Andreas Ellermann! Eigentlich sollte am heutigen Samstag das neue "Klara's Café" im Passage-Treff in Schwarzenbek eröffnen, doch zwei der drei Betreiberinnen flüchteten nach Angaben des 59-Jährigen kurz vorher aus der Stadt. Die Einkaufspassage in Schleswig-Holstein ist seit 2017 im Besitz des Unternehmers.

Andreas Ellermann (59) in den Räumlichkeiten von "Klara's Café" im Passage-Treff in Schwarzenbek, welches eigentlich am Samstag eröffnen sollte. © Lenthe-Medien

Bereits am Freitag hatte Ellermann via Instagram angekündigt, bitter enttäuscht worden zu sein. In seinen Storys vom heutigen Samstag ging der er dann nochmal mehr ins Detail.

"Gestern bekam ich einen Anruf um 16 Uhr von den Betreibern des neuen Cafés und die sagten mir, sie hätten keine Lust mehr und müssten fliehen", so Ellermann. "Offenbar haben sie kalte Füße bekommen!"

Und das einen Tag vor Eröffnung, zu der auch einige Promis eingeladen gewesen sein sollen.

Nach Angaben des Unternehmers hätten sich zwei der drei Betreiberinnen inzwischen nach Polen abgesetzt. Grund seien Streitigkeiten unter den drei Frauen gewesen, die eigentlich gemeinsam das neue Café betreiben wollten. Doch daraus wird jetzt nichts.

Den Schlüssel für die Räume habe Ellermann noch am Freitag in seinem privaten Briefkasten gefunden. "Man erlebt mich selten sprachlos, so etwas habe ich noch nicht erlebt", so der Moderator, der mit der Vermietung an die Unternehmerinnen eigentlich ohne Leerstand im Passage-Treff ins neue Jahr gehen wollte.