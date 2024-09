"Beverly Hills Cop"-Star stirbt kurz nach der Netflix-Fortsetzung!

Kino-Fans werden Ashton vor allem durch seine Rolle in "Beverly Hills Cop" kennen. Für die ersten beiden Teile schlüpfte er in die Rolle des Sergeant John Taggart, im dritten befand er sich "im Ruhestand".

John Ashton (†76) war bereits länger krank. © VALERIE MACON / AFP

Laut seiner Aussage soll der Filmstar bereits am Donnerstag in seinem Haus in Fort Collins im US-Bundesstaat Colorado verstorben sein. In seinen 50 Jahren in Hollywood wirkte Ashton in mehr als 200 Film-, Fernseh- und Bühnenproduktionen mit.

Details zu den Umständen rund um sein plötzliches Ableben sind derzeit noch nicht bekannt. Allerdings war Ashton schon längere Zeit an Krebs erkrankt. Er war zweimal geschieden und hinterlässt zwei Kinder, die aus seiner zweiten Ehe stammen.

In einem Statement richtet sich sein Pressesprecher an die Fans: "John hinterlässt ein Vermächtnis der Liebe, der Hingabe und der Fürsorge. Seine Frau, seine Kinder, seine Enkelkinder, sein Bruder, seine Schwestern, seine Großfamilie und alle, die ihn liebten, werden sein Andenken immer in Ehren halten."

Und weiter: "Johns Einfluss auf die Welt wird noch für Generationen in Erinnerung bleiben und gefeiert werden."

Die Familie bittet darum, Spenden zu Ashtons Gedenken an die medizinische Einrichtung Hospiz Pathways Hospice Care zu überweisen.

Erstmeldung: 21.06 Uhr. Aktualisiert: 21.49 Uhr.