Beziehungskrise im Baumarkt: Hier geraten Dominik Stuckmann und Anna aneinander

Frankfurt am Main - Seit über drei Jahren sind der ehemalige " Bachelor " Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (36) ein Paar und wollen in absehbarer Zeit heiraten. Trotzdem oder auch genau deshalb schlagen sich die beiden immer wieder mit klassischen Beziehungsproblemen herum.

Stress im Baumarkt: Sollen die Balkonpflanzen eher schön oder pflegeleicht sein? © Bild-Montage: Dominik Stuckmann/Instagram

Und diese teilen sie dann gerne - natürlich mit Augenzwinkern - mit ihrer Community auf Instagram. Stein des Anstoßes dieses Mal: Die Begrünung des Balkons der gemeinsamen Wohnung in Frankfurt am Main.

"Annas Blumengeschmack und meiner: Das ist so weit auseinander", gibt Dominik in seiner Story zu. Was genau das heißt, zeigt er in einem Reel aus dem Baumarkt. Denn während er ein paar Töpfe mit eher langweiligen Gräsern begutachtet, inspiziert Anna die bunte Blumenabteilung.

"Sie sagt: Ich habe einen Junggesellen-Geschmack", grummelt Dominik vor sich hin, als er sich seiner Liebsten nähert. "Du holst immer so Ikea-Pflanzen, so Kokospalmen ...", beschwert sich dann auch gleich Anna.

"Ja genau, wo sind die denn, die Kokospalmen?!", macht der 33-Jährige sofort klar, dass er genau danach sucht.

Und in einem kurzen Text teilt er mit, welche Kriterien für ihn bei der Pflanzenauswahl am wichtigsten sind; auf Rang eins bis drei: pflegeleicht!