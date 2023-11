1Live zeichnet Bill und Tom Kaulitz mit der Krone aus - Kategorie sorgt für Überraschung

Die Musiker Bill (l.) und Tom Kaulitz (beide 34) posieren bei der Verleihung der Deutschen Fernsehpreise 2023 im September auf dem roten Teppich. © Henning Kaiser/dpa

Die Redaktion der jungen WDR-Welle krönt die 34-jährigen Zwillinge bei der Preisverleihung am 30. November in Bielefeld mit einer Krone in der Kategorie "Beste Unterhaltung".

Bekannt wurden die beiden als Mitglieder der Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun"). Mittlerweile unterhalten sie ihr Publikum aber auch mit dem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" oder aktuell als Juroren-Team in der Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany".

"Mit einer gehörigen Portion Humor nehmen die beiden sich selbst nicht zu ernst, wohl wissend, wie der große Zirkus der Unterhaltungsbranche funktioniert", teilte 1Live zur Begründung mit.

Die Kategorie "Beste Unterhaltung" ersetze ab diesem Jahr die "Comedy-Krone", was die wachsende Vielfalt herausragender Unterhaltungsangebote betonen soll.

In acht weiteren Kategorien bestimmt das Publikum die Gewinner dagegen selbst: Bis zum 29. November können Musikfans aus insgesamt 30 Nominierten ihre Favoriten bestimmen.