Bill Kaulitz in großer Trauer: Jetzt verliert er auch noch seinen zweiten Hund!

Bill Kaulitz (33) musste sich nun frühzeitig von seinem Hund Stitch verabschieden. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Da blutet jedem Tierliebhaber das Herz - erst vor zwei Wochen mussten die Kaulitz-Zwillinge von ihrem langjährigen Begleiter Capper Abschied nehmen, den sie damals im Alter von 18 Jahren bekommen hatten.

Wenigstens konnte sich Bill Kaulitz noch mit seinem niedlichen Boxer-Mischling Stitch trösten. Von seiner Liebe zu ihm hatte er oft im "Kaulitz Hills"-Podcast erzählt. Doch nun kam die tragische Wendung: Wie der Tokio-Hotel-Frontmann auf Instagram mitteilte, ist nun offenbar auch Stitch ganz plötzlich verstorben.

Unter einer Slideshow von süßen Bildern und schönen Erinnerungen mit seiner Fellnase schreibt Bill: "Ich werde nie verstehen, warum das Leben dich mir so zeitig, so unerwartet, so plötzlich weggenommen hat, nachdem wir uns erst von Capper verabschieden mussten."

"Du warst erst vier Jahre alt und wir hatten noch so viele Pläne zusammen", formuliert er die traurigen Worte.